Жильцам квартир, не пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, разрешено забрать документы и вещи. Об этом СМИ сообщили представители ГУ МЧС по Московской области.

Жильцам квартир, не пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, разрешено забрать документы и вещи. Об этом СМИ сообщили представители ГУ МЧС по Московской области.Как уточняется, жителям первого, третьего и четвертого подъездов, чьи квартиры не пострадали, разрешили зайти в них, чтобы забрать документы и необходимые вещи. Часть жильцов уехала к родственникам, остальным предоставили места в санатории, где их обеспечивают всем необходимым.В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются, передает ТАСС.Взрыв газа во втором подъезде жилого пятиэтажного дома по улице Гагарина в Орехово-Зуеве произошел утром в субботу, 4 апреля. В результате инцидента обрушились перекрытия подъезда с 1 по 5 этажи. Взрыв полностью разрушил пять квартир во втором подъезде и еще пять частично – в первом подъезде. По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир дома. Следствие рассматривает все версии случившегося – от неисправности газового оборудования и утечки газа до неосторожного обращения с газовым оборудованием.Как уточняется, в результате ЧП погибли три человека, еще шесть получили ранения. Четверо пострадавших находятся в больнице. Врачи оценивают состояние троих как тяжелое.В доме в 80 квартирах зарегистрированы 155 человек. Всего из здания были эвакуированы 200 человек. Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.