Кто-то опасается шума и грязи, а кому-то жалко деревья, которые уже частично срубили для строительства.

Обсуждается каждый километр. Со специалистами и строителями трассы М12 встретились жители посёлка Мостострой во Владимире. Какие вопросы заданы и какие ответы получены?Виталий Гуглев, заместитель руководителя дирекции М-12 госкомпании "Росавтодор" на плане показывает скоростную магистраль "Москва-Казань". Пока она в 3D-модели, но строительство уже идет. План утверждён окончательно, правильность расчётов подтвердила государственная экспертиза. Никаких изменений в нём не предполагается, но жители посёлка Мостострой, который будет находиться в непосредственной близости от трассы, с планом не согласны.Кто-то опасается шума и грязи, а кому-то жалко деревья, которые уже частично срубили для строительства. В глазах жителей много непонимания.Елена, местная жительница: «Я просто переживаю за этот лес, потому что сюда ездит почти весь Владимир отдыхать. У некоторых нет машин. Они просто на автобусе мостостроевском приезжают сюда. Здесь очень много ягод. И они постоянно собирают здесь ягоды. Теперь, когда здесь всё вырежут, людям негде будет отдыхать».Изначально трассу предполагалось построить вблизи Радужного, но тогда пришлось бы сносить дома или проходить прямиком через деревни. Поэтому согласовали новый проект - возле посёлка Мостострой. По словам местных жителей, они не были извещены о встречах, проходивших в июне прошлого года. Примечательно и то, что горадминистрация до последнего не давала разрешение на строительство трассы вблизи Мостостроя. Но областная администрация распорядилась иначе - последнее решение было за ними.Андрей Шохин, глава администрации города Владимира: «Все разрешения на строительство дороги, федеральной трассы, все совещания проходили в области. Мы всегда говорили, что мы прохождение трассы не можем согласовывать. Мы можем только выставлять определённые требования для того, чтобы защитить жителей».По словам заместителя председателя госкомпании "Автодор" Алексея Борисова, при проектировке трассы они старались максимально отойти от всех населённых пунктов Владимирской области. От Мостостроя дорога пройдет в двухстах метрах. А сама трасса будет оборудована двусторонними шумозащитными экранами.Алексей Борисов, первый заместитель председателя правления ГК "Автодор": «Жители вообще не хотят, чтобы строилась трасса, ни одна, ни вторая, ни третья. Хотя они сегодня живут, если конкретно посмотреть на ситуацию в посёлке Мостострой, у них железная дорога проходит на расстоянии 20 метров. Так исторически сложилась ситуация. Вообще если смотреть, что такое посёлок Мостострой, это ведомственный посёлок Мостотреста, был построен в начале 20 века для строительства моста через реку Клязьма для представительства железной дороги».Специалисты уверяют - будут строить с соблюдением всех экологических норм. Предполагается, что машины по новой трассе поедут уже через три года.Мария Городская, Андрей Синягин«Вести-Владимир»