Потребители, финансируемые из областного и местного бюджетов, завершили год без долгов.

Потребители, финансируемые из областного и местного бюджетов, завершили год без долгов.Главными виновниками просрочки по-прежнему остаются теплоснабжающие организации (ТСО).На 1 января 2021 года отставание ТСО от графика погашения задолженности составило 347 млн рублей. 16 из 35 включённых в график ТСО не исполнили своих обязательств, 12 из этих 16 находятся в процедуре банкротства. К 1 марта долг ТСО в графике увеличился ещё на 136 млн рублей.Наибольший объём просроченной задолженности имеют ТСО Александровского, Вязниковского, Кольчугинского, Петушинского районов и округа Муром. Особое беспокойство вызывает Александровский район, ТСО которого накопили более 1 млрд рублей долга.Фото