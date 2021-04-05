В результате незаконных действий он обогатился на 200 тысяч рублей.

В Александрове городской суд рассмотрит дело в отношении одного из сотрудников ФГУП ЭЗ «Александровский», который незаконно выплачивал заработную плату и «налево» торговал продукцией предприятия.По мнению прокуратуры, в 2019 году мужчина, занимавший одну из руководящих должностей, поручил подчинённым изготовить продукцию без заключения договора и оплаты на расчетный счёт компании.Изделия он реализовал сам. Полученные за этот товар 200 тысяч рублей, подсудимый потратил на личные нужды. К тому же, одному из сотрудников было незаконно выплачено 13 тысяч рублей.Материалы дела переданы в Александровский городской суд на рассмотрение.