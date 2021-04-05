За 10 лет использования разработки теплосети перечислили изобретателю около 113 миллионов рублей.

Владимирский областной суд оставил апелляцию по делу создателя квантового преобразователя без удовлетворения. Судейская коллегия удовлетворила ходатайство Муромских тепловых сетей и вернула дело в суд первой инстанции.История тянется уже 15 лет. В 2006 году Евгений Мурышев заключил договор с Муромскими тепловыми сетями на использование квантового структурного преобразователя. Он должен был повысить КПД котельных больше чем на 100 процентов. В итоге за 10 лет использования разработки теплосети перечислили изобретателю около 113 миллионов рублей. Видимо, не оценив ценности изобретения, тепловики сняли устройство и обратились в суд. Обвинив Мурышева в мошенничестве. Расследование затянулось, и только в прошлом году Муромский .