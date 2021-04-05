Во Владимире до конца 2021 года установят 15 систем видеонаблюдения. Они появятся в микрорайонах Энергетик, Юрьевец и Лесной. Ещё 35 образовательных учреждений оборудуют камерами при входе. Об ..

Во Владимире до конца 2021 года установят 15 систем видеонаблюдения. Они появятся в микрорайонах Энергетик, Юрьевец и Лесной. Ещё 35 образовательных учреждений оборудуют камерами при входе. Об этом сообщили в пресс-слубе горадминистрации.Известно, что сейчас в областной столице работает более 2750 камер. В конце февраля четыре системы смонтированы в парке «Добросельский».За 2020 год с использованием видеофиксации выявлено около 90 виновников ДТП и нарушителей общественного порядка. Горадминистрацией выявлено 35 административных правонарушений.