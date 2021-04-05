Судебное решение по жалобе бывшего депутата о лишении полномочий оставлено без изменения.

Судебное решение по жалобе бывшего депутата о лишении полномочий оставлено без изменения.Прокуратура установила, что депутатом Совета народных депутатов Покрова не исполнена возложенная по закону обязанность предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В этой связи прокуратурой района в Совет внесено представление, которое удовлетворено, единогласно принято решение о лишении депутата полномочий в связи с утратой доверия за несоблюдение антикоррупционного законодательства.Не согласившись, народная избранница обжаловала его в судебном порядке.Решением Петушинского районного суда ее доводы признаны необоснованными. Апелляционным определением Владимирского областного суда жалоба оставлена без удовлетворения.