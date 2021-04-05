В одном из анонимных телеграм-каналов появилась информация об отставке вице-губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Романа Годунина. Сообщается, что Годунин якобы

В одном из анонимных телеграм-каналов появилась информация об отставке вице-губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Романа Годунина. Сообщается, что Годунин якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию. Официальной информации по этому поводу от Белого дома нет. Напомним, Романа Годунина утвердили в должности только в конце февраля этого года. Он пришёл в команду