Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Во Владимире с 1 апреля стартовал весенний месячник по благоустройству города. В 2021 году он продлится до 30 апреля и пройдёт без привлечения горожан. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Учитывая антиковидные меры, озеленение и санитарную очистку областного центра решено проводить только силами городских учреждений ЖКХ.
Руководителям структурных подразделений поручено выполнить весь необходимый комплекс работ на закреплённых за ними территориях.
«Особое внимание будет уделяться ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся на балансе ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ», - резюмировали в пресс-службе мэрии.