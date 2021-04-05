Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Во Владимире с 1 апреля стартовал весенний месячник по благоустройству города. В 2021 году он продлится до 30 апреля и пройдёт без привлечения горожан. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Учитывая антиковидные меры, озеленение и санитарную очистку областного центра решено проводить только силами городских учреждений ЖКХ.Руководителям структурных подразделений поручено выполнить весь необходимый комплекс работ на закреплённых за ними территориях.«Особое внимание будет уделяться ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся на балансе ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ», - резюмировали в пресс-службе мэрии.