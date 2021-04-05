Они разместили в соцсетях обращение к местной администрации.

«Асфальт сошел вместе со снегом». Ковровчане разместили в соцсетях обращение к местной администрации. На многочисленных роликах и фотографиях отчетливо видно, что центральные артерии Коврова усыпаны ямами и трещинами, в которых утопают и ломаются машины. Некоторые спикеры упрекают местную администрацию в бездействии, однако руководство Коврова призывает жителей к конструктивному диалогу.Ольга Цыганкова, и.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ начальника управления городского хозяйства г. Коврова: “Улично-дорожная сеть в Коврове одна из самых больших в области, мы занимаем второе место и по протяжённости и по квадратным метрам дорог. Для того, чтобы их содержать необходимо в среднем 150 миллионов в год, для того, чтобы состояние улучшалось - 200 миллионов рублей. 72 миллионов рублей вот в 19 году нам было выделено и 77 в 20 году. В текущем году ситуация у нас конечно немного поправилась - нам выделили 150 миллионов рублей. На эти деньги мы включили 5 участков дорог. Уже прошли электронные аукционы. Ремонт дорог будет произведён до 1 июля».По результатам торгов удалось сэкономить около 40 миллионов, которые также будут использованы на текущее содержание дорог Коврова. Уже 14 апреля пройдёт аукцион по ямочному ремонту. Будут отремонтированы улица Абельмана, Свердлова, Ватутина, Сосновая и так далее. Капитальный ремонт ждут пять дорог. До микрорайона Заря, Муромская, Космонавтов, Фрунзе и Димитрова. Срок выполнения - до 1 июля. А некоторые дороги попадут под гарантийный случай, сообщили в администрации Коврова.