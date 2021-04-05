В горадминистрации объяснили решение тем, что собственник бывшего областного военкомата должен для начала обеспечить безопасность людей возле здания.

Во Владимире закрыли съезд на . В горадминистрации объяснили решение тем, что собственник бывшего областного военкомата должен для начала обеспечить безопасность людей возле здания.Теперь от Почтового переулка и улицы Подбельского проехать на Ерофеевский спуск временно невозможно.Напомним, что в конце прошлой недели мэрия Владимира решила остановку «Ерофеевский спуск» от аварийного здания военкомата на Большой Московской. Накренившиеся стены удерживают только подпорки. Владельцам сооружения предписано установить ограждения вдоль опасной зоны, провести проверку состояния здания.