Москва продолжает внедрять цифровые технологии в городскую систему здравоохранения. Успехи российской столицы на этом поприще оценили международные эксперты. Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) вышла в финал международной премии WSIS Prizes 2021 года.

Москва продолжает внедрять цифровые технологии в городскую систему здравоохранения. Успехи российской столицы на этом поприще оценили международные эксперты. Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) вышла в финал международной премии WSIS Prizes 2021 года.Цифровые технологии в московском здравоохранении начали использоваться уже на этапе записи к врачу. Прикрепленные к поликлинике жители столицы могут запланировать визит к специалисту онлайн.Даже после записи можно изменить время посещения врача, а то и вовсе отказаться от визита. "Значительно сократился наплыв пациентов, которые раньше приходили в поликлинику только для того, чтобы записаться», — отметила заместитель главврача поликлиники № 218 Ольга Колесникова.Новые технологии также используются в ходе диагностики и лечения заболеваний. На основании жалоб пациента искусственный интеллект определяет три самых вероятных диагноза, предлагает исследования и дополнительные консультации. Это значительно экономит время на приеме.Специалист может назначить все обследования одним кликом. Система сама показывает, какие исследования необходимо провести. Врач решает, соглашаться с предложенными искусственным интеллектом вариантами или нет.Всю историю болезни пациент может увидеть в электронной медкарте на портале правительства Москвы mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Сервисом пользуются уже два миллиона человек.Поликлиники Москвы переходят на ведение документов только в электронном виде. Но бумажный документооборот еще сохраняется – например, журналы."Москва целенаправленно двигается к тому, чтобы избавить врача от большого объема бумажной работы, которую можно было бы делать автоматически», — сказал главврач диагностического центра № 5 Павел Гуляев.Ранее международный аналитический центр StartupBlink включил Москву в тройку лучших в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19. В российской столице эксперты выделили 46 решений – цифровые пропуска, системы диагностики, искусственный интеллект, телемедицинские платформы, вакцина "Спутник V" и прочее.