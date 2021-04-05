С 29 марта по 4 апреля во Владимире был проведен мониторинг 59 предприятий потребительского рынка.

С 29 марта по 4 апреля во Владимире был проведен мониторинг 59 предприятий потребительского рынка. Нарушения выявлены на 15 объектах, в том числе на семи объектах не соблюдался масочный режим. С нарушителями была проведена разъяснительная работа. Так, в ТЦ «Глобус» сотрудник полиции собрал материалы для составления протокола в связи с тем, что один из покупателей не соблюдал масочный режим.Всего с 1 января 2021 года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 916 объектов, из них на 184 объектах были выявлены нарушения.Ношение масок в местах массового пребывания граждан: в общественном транспорте, в магазинах, рынках, предприятиях общественного питания и сферы услуг - один из наиболее эффективных способов снизить риск инфицирования граждан и сохранить здоровье людей в период распространения коронавирусной инфекции.