По версии следствия, двое студентов из Казани вводили в заблуждение продавцов товаров на сайтах бесплатных объявлений и совершали хищение денег с их банковских карт.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в дистанционном мошенничестве. По версии следствия, двое студентов из Казани вводили в заблуждение продавцов товаров на сайтах бесплатных объявлений и совершали хищение денег с их банковских карт.Личности подозреваемых удалось установить благодаря одной из потерпевших. Жительница Москвы опубликовала в сети Интернет объявление о продаже стола. На ее телефон поступило сообщение от покупателя, который высказал намерение внести предоплату. Однако для этого ему якобы требовались полные реквизиты банковской карты продавца. С помощью интернет-мессенджера он направил девушке ссылку на специальную форму для заполнения в платежной системе. Действуя по инструкции злоумышленника, потерпевшая несколько раз ввела в нее данные своей банковской карты, после чего с ее счета были списаны более 12 тысяч рублей.Более того, аферист стал убеждать потерпевшую присоединиться к криминальной деятельности. По его словам, риск быть задержанным практически отсутствует, но для успеха очень важно не испытывать жалости к будущим жертвам, в том числе больным и пенсионерам.Потерпевшая обратилась в полицию и предоставила переписку с неизвестным. Следственным управлением УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории города Казани были задержаны двое молодых людей. В ходе обысков по местам их жительства обнаружены и изъяты ноутбуки, сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими и следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех возможных эпизодов противозаконной деятельности фигурантов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк