Деньги брали, но отходы не обрабатывали. Общественники из организации «Народный контроль» выиграли иск в суде у регионального оператора «Биотехнологии». Владимирские активисты доказали,
<a href="https://33live.ru/novosti/05-04-2021-obshhestvenniki-dokazali-chto-musornyj-regoperator-ne-sortiroval-otxody-no-poluchal-za-eto-dengi.html" target="_blank">Общественники доказали, что мусорный регоператор не сортировал отходы, но получал за это деньги</a> - Деньги брали, но отходы не обрабатывали. Общественники из организации «Народный контроль» выиграли иск в суде у регионального оператора «Биотехнологии». Владимирские активисты доказали,
[url=https://33live.ru/novosti/05-04-2021-obshhestvenniki-dokazali-chto-musornyj-regoperator-ne-sortiroval-otxody-no-poluchal-za-eto-dengi.html]Общественники доказали, что мусорный регоператор не сортировал отходы, но получал за это деньги[/url] - Деньги брали, но отходы не обрабатывали. Общественники из организации «Народный контроль» выиграли иск в суде у регионального оператора «Биотехнологии». Владимирские активисты доказали,