Деньги брали, но отходы не обрабатывали. Общественники из организации «Народный контроль» выиграли иск в суде у регионального оператора «Биотехнологии». Владимирские активисты доказали,

Деньги брали, но отходы не обрабатывали. Общественники из организации «Народный контроль» выиграли иск в суде у регионального оператора «Биотехнологии». Владимирские активисты доказали, что мусороперевозчик не соблюдал условия тарифного соглашения. А именно – не занимался отходами должным образом. В прошлом году вместо положенных 38 тысяч тонн мусора обработал только восемь тысяч. Связали это с тем, что