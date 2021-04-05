За инновационность и социальную ориентированность особая экономическая зона «Доброгрд-1» получила звание «Лучшая промышленная площадка». В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты ..

За инновационность и социальную ориентированность особая экономическая зона «Доброгрд-1» получила звание «Лучшая промышленная площадка».В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ 29 марта состоялось торжественное награждение победителей премии «Russian Business Guide». Дипломы и памятные статуэтки вручены представителям инновационного, экспортно- и социально ориентированного бизнеса, а также территориям и институтам развития, которые успешно взаимодействуют с инвесторами.В 2021 году на премию RBG претендовало более 50 номинантов. На церемонии награждения собрались представители госструктур, руководители комитетов и департаментов ТПП РФ, послы, торговые представители, региональные бизнес-омбудсмены, эксперты и общественники.Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев отметил, что невзирая на вызовы 2020 года, российскому бизнесу удалось справиться с трудностями.Присутствовавшие на церемонии награждения генеральный директор ОЭЗ «Доброград-1» Денис Антипов и директор по маркетингу Елена Устинова были уверены, что у ОЭЗ хорошие шансы на победу. Так и получилось.«Победа, безусловно, станет первым шагом для нового этапа развития ОЭЗ «Доброград-1». Находясь сейчас на старте проекта, мы уже получили высокую оценку экспертов. А это значит, что движемся в правильном направлении. Мы развиваем современную площадку для открытия инновационных предприятий во Владимирской области и активно содействуем социально-экономическому развитию региона. Знаете, в бизнесе есть термин «уникальное торговое предложение». Создание особой экономической зоны – это как раз и есть уникальное предложение для привлечения инвесторов на территорию», - уверен член наблюдательного совета ОЭЗ «Доброград-1» Алексей Говырин.ОЭЗ «Доброград-1» - часть большого одноименного градостроительного проекта с комфортной средой проживания, что подтверждает социальную ориентированность.Если говорить о масштабе деятельности, то её олицетворяют успешные и уникальные бизнес-проекты - производство товаров для сна «Аскона», город Доброград, Первый медицинский клинический центр.Бренд «Доброград» известен далеко за пределами Владимирской области не только в инвестиционных кругах, но и в девелопменте, образовательной сфере, туристическом бизнесе. Он активно развивается, становится все более узнаваемым, что в свою очередь, вызывает интерес у многих профильных тематических СМИ – отсюда хорошие показатели цитируемости.«Эта наша первая награда федерального уровня. Надеемся, что создавая максимально комфортные условия для успешной работы наших резидентов, мы сможем ещё не раз подтвердить статус «Лучшей промышленной площадки». Мы создаём такие условия, чтобы инвестор на нашей территории мог сконцентрироваться только на развитии производства», - подчеркнул Денис Антипов.Подробнее на официальном сайтеОЭЗ «Доброград-1»