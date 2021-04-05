В микрорайоне Шихово подмосковного Звенигорода может появиться памятник гитаре, передает сайт . Общественные деятели из местного движения Шиховские струны подали соответствующую заявку ..

В микрорайоне Шихово подмосковного Звенигорода может появиться памятник гитаре, передает сайт "". Общественные деятели из местного движения "Шиховские струны" подали соответствующую заявку на конкурс идей для новых достопримечательностей под названием "Культурный след". Они напомнили, что эта местность является родиной народного промысла по производству домбр, балалаек и семиструнных гитар.