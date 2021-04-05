По словам потерпевшей, к ней на Рязанском проспекте подошли неизвестные и предложили приобрести золотые монеты царских времен...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержан 19-летний приезжий по подозрению в мошенничестве с монетами», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 44-летняя местная жительница. Она сообщила, что к ней на Рязанском проспекте подошли неизвестные и предложили приобрести золотые монеты царских времен. Заинтересовав заявительницу выгодным предложением, они проследовали в один из ломбардов, где им подтвердили подлинность одной из монет. Согласившись на сделку, заявительница передала продавцу наличные деньги в размере 10 тысяч рублей, золотые серьги и мобильный телефон. Позже, когда женщина обратилась в тот же ломбард, чтобы еще раз удостовериться в ценности монет, ей сообщили, что они не содержат золота. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте Ольминского задержали одного из подозреваемых. Им оказался 19-летний приезжий.Установлено, что монета, которую незнакомцы предъявили в ломбарде, была изготовлена из золота. А потерпевшей злоумышленники продали поддельные монеты. Полученным имуществом и денежными средствами подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения остальных лиц, причастных к совершению противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18