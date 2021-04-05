Усиление репрессий в будущем сыграет против президента Белоруссии Александра Лукашенко, считает политолог Павел Усов.

Усиление репрессий в будущем сыграет против президента Белоруссии Александра Лукашенко, считает политолог Павел Усов.В начале февраля Генеральная прокуратура Белоруссии предложила внести ряд изменений в статьи Уголовного кодекса об экстремизме. По мнению главы ведомства Андрея Шведа, ответственность должны нести не только организаторы и руководители экстремистских формирований, но и любые участники.Аналитик заявил, что ужесточение законов объединит общество. Павел Усов уверен: репрессии только укрепят национальный дух. Если власти Белоруссии захотят завоевать умы белорусов, то тогда им придется запретить учить реальную историю Белоруссии и ввести курс "краткая история государства Лукашенко", считает он.Усов рассказал, что сегодня в стране можно наблюдать стремительное просвещение общества и формирование нации. Политолог пояснил, что у режима нет смыслового содержания, идей, которые могли бы вдохновить граждан. Аналитик добавил, что режим опирается на "примитивное хамство"."Это только подчеркивает полное духовное вырождение режима", – заключил Усов.Обстановка в Белоруссии накалилась в августе 2020 года. Сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки . Они обвинили президента в подтасовке результатов голосования. Глава государства назвал свою победу честной, но признал, что ему могли "нарисовать" один-два процента голосов.