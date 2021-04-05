Из-за интенсивного снеготаяния произошёл подъём уровня воды в реке Колокше.

Из-за интенсивного снеготаяния произошёл подъём уровня воды в реке Колокше.В результате, произошёл перелив участка моста местного значения у населённого пункта Чижово Собинского района. сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Данный мост не влияет на инфраструктуру жизнеобеспечения населения, плечо объезда составляет - 6 км.Ширина подтопленного участка составляет 15 метров, глубина над уровнем моста - 40 см.Движение по мосту перекрыто, установлены предупреждающие знаки.