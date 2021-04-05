Роскомнадзор продолжит замедлять работу социальной сети Twitter до 15 мая. Американская компания стала активнее удалять запрещенный контент и выполнила часть требований, сообщили в пресс-службе регулятора.

Роскомнадзор продолжит замедлять работу социальной сети Twitter до 15 мая. Американская компания стала активнее удалять запрещенный контент и выполнила часть требований, сообщили в пресс-службе регулятора.После ограничения соцсети администрация начала активнее удалять незаконную информацию. Заблокировано 1,9 тысячи материалов наркотического, порнографического и суицидального характера.Темпы удаления запрещенной информации повысились. Из 650 новых ссылок на запрещенный контент удалено 580. Среднее время удаления – 81 час, но по российским законам это необходимо делать в течение 24 часов, отметили в Роскомнадзоре.«Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещенной информации. Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.Роскомнадзор с 2017 года направил в адрес Twitter 28 тысяч требований об удалении запрещенных материалов. 10 марта регулятор начал замедлять работу соцсети на 100% мобильных устройств и 50% компьютеров. После этого американская компания начала удалять незаконный контент.2 апреля Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей за отказ блокировать запрещенные материалы. Решение вынес Таганский суд Москвы.