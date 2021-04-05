«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2020 году, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». По оценкам «ТМТ

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2020 году, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». По оценкам «ТМТ Консалтинг», несмотря на сложный для бизнеса 2020 год, российский рынок виртуальных АТС продемонстрировал двузначные темпы роста как денежных, так и натуральных показателей. По данным агентства, объем рынка в 2020 году вырос на 19% по сравнению с 2019 годом и составил 13 млрд руб. Количество компаний-клиентов увеличилось