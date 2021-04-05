На втором месте по дороговизне - онкологическое лечение. За ним - выхаживание новорожденных.

На втором месте по дороговизне - онкологическое лечение. За ним - выхаживание новорожденных.Наиболее затратным считается лечение пациентов с термическими ожогами. Один случай комплексной терапии по профилю «комбустиология» – более 1,5 млн рублей. Лечение ожогов предусматривает не только обезболивание и борьбу с интоксикацией, но и восполнение дефицита крови, коррекцию водно-электролитного и белкового обмена, а также поддержание других жизненно важных параметров.Не менее дорогостоящее – лечение пациентов онкологического профиля, проведение высокотехнологичных хирургических операций и лекарственной терапии. Самый высокозатратный случай оказания онкологической помощи – более 1,3 млн рублей.Выхаживание новорождённых с низкой и экстремально низкой массой тела также требует привлечения значительных ресурсов. Самый дорогой случай оказания медицинской помощи по профилю «неонатология» в 2020 году – более 700 тысяч рублей.Как сообщила главный акушер-гинеколог Владимирской области Надежда Туманова, в 2020 году стационарное лечение на этапе выхаживания прошли более 500 малышей.