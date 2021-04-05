В чём значение этого проекта? Почему ему нет аналогов?

В чём значение этого проекта? Почему ему нет аналогов? И какова сегодня миссия театра? Об этом "Вестям" рассказал Иосиф Райхельгауз, народный артист России, знаменитый театральный режиссёр, создатель и художественный руководитель театра "Школа современной пьесы".5 апреля владимирские зрители вновь встретятся с артистами Московского театра «Школа современной пьесы» под руководством известного театрального режиссёра, народного артиста РФ Иосифа Райхельгауза.На сцене Областного Дворца культуры и искусства будет показан спектакль «Русское горе… от ума». Это своеобразная театральная «игра» с классическим текстом Александра Грибоедова. Постановка Иосифа Райхельгауза, художник Алексей Трегубов, драматург Вадим Жук, композитор Сергей Никитин.Все музыкальные номера исполняются вживую.В постановке заняты молодые актёры: Кирилл Снегирев – Чацкий, Екатерина Лисицына – Софья, Ольга Грудяева – Лиза, Александр Сеппиус – Молчалин. Начало – в 19:00.Будет возможность для зрителей в прямом эфире клуба «Публика – умница» обсудить увиденный спектакль с режиссёром-постановщиком и актёрами «Школы современной пьесы». 5 апреля обсуждение начнётся в 21:15.