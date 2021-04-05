В вагоне электропоезда на станции метро «Автозаводская» в момент закрытия дверей злоумышленник выхватил из рук девушки мобильный телефон...

«Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан 44-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в ограблении пассажирок на Замоскворецкой линии столичного метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.На станции метро «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена к полицейскому патрульно-постовой службы обратилась 20-летняя жительница столицы. Девушка рассказала, что в вагоне электропоезда на станции «Автозаводская» в момент закрытия дверей неизвестный выхватил у нее из рук мобильный телефон стоимостью свыше 50 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.Спустя несколько часов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий рядом со станцией метро «Царицыно» сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. При нем было обнаружено похищенное имущество. Телефон изъят и в установленном законом порядке будет возвращен законной владелице.В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к ограблению еще двух пассажирок метро. Злоумышленник в момент закрытия дверей электропоезда выхватил из рук у 55-летней и 29-летней жительниц столицы мобильные телефоны стоимостью 10 тысяч и 8 тысяч рублей. Похищенные телефоны он успел сбыть, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По всем фактам органами дознания УВД на Московском метрополитене возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Жительница столицы, 20-летняя чемпионка по бальным танцам среди юниоров, выразила большую благодарность сотрудникам уголовного розыска УВД на Московском метрополитене за профессионализм и оперативность, проявленные при задержании злоумышленника.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18