Дмитрий Песков сообщил, когда Владимир Путин обратиться к парламенту. Представитель Кремля пообщался с журналистами.

Дмитрий Песков сообщил, когда Владимир Путин обратиться к парламенту. Представитель Кремля пообщался с журналистами.В марте Владимир Путин сообщил о начале подготовки ежегодного послания Федеральному собранию. Спустя некоторое время председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что российский лидер переписывал свой текст пять раз. Мол, готовится что-то серьезное.Инсайдеры сообщали, что президент России обратится к парламенту в четверг, 22 апреля, однако эта информация оказалась неверной. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Владимирович огласит послание Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Позже сообщат место, где выступит глава государства, пишет .Последний раз Путин выступал с посланием парламенту в январе прошлого года, сообщает . Тогда российский лидер говорил об изменениях в Конституции РФ, демографии и поддержке семей, образовании, здравоохранении, инвестициях и инновациях. Выступление Владимира Владимировича длилось 1 час и 11 минут.Напомним, ранее в Кремле Владимира Путина после вакцинации от коронавируса. 68-летний президент России привился компонентом препарата 23 марта 2021 года. Он отказался делать это перед видеокамерами, потому что "не привык обезьянничать".