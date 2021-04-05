Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что украинское правительство не имеет четкого плана действий.

Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что украинское правительство не имеет четкого плана действий.По словам депутата, Украина попала в замкнутый круг вызовов и проблем. Бойко отметил, что кампания по вакцинации населения от коронавируса провалилась, в стране не хватает коек для больных. Чтобы спасти население от COVID-19, нужно сменить правительство и пересмотреть госбюджет, считает он.Политик также рассказал о кризисной ситуации в украинской экономике. Депутат сообщил, что с начала года в стране наблюдается падение сельского хозяйства и промышленного производства. Бойко подчеркнул, что миллионы граждан сегодня сидят без работы и думают, как им выжить."Это ставит под большой вопрос радужные прогнозы правительства о росте экономики на более чем 4,5%", – сказал он.Украинская власть "поражена вирусом некомпетентности и безответственности", продолжил эксперт. Он обратил внимание, что у правительства нет четкого плана действий, все программы, в том числе по вакцинации, были неудачными. Начиная реформы, чиновники не знают, что будет в итоге.Бойко заявил, что нынешнее руководство страны должно быть отправлено в отставку. По мнению депутата, расходы на чиновников и силовиков должны быть сокращены, реформы, разрушающие экономику и систему здравоохранения, – остановлены, а тарифы ЖКХ для украинцев – снижены.