Необычную спасательную операцию потребовалось устроить спасателям из Кемерова. В экстренные службы обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его 93-летняя мать принимала душ, ..

Необычную спасательную операцию потребовалось устроить спасателям из Кемерова. В экстренные службы обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его 93-летняя мать принимала душ, поскользнулась и упала, передает сайт . Самостоятельно выбраться из ванны у нее не получилось. Не смог достать родительницу и ее сын. Тогда в дело вмешались профессионалы – пенсионерка была спасена. Обследование показало, что при падении она не пострадала.