Знаки будут предназначены для контроля скорости на магистралях при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице.

Электронные дорожные знаки с переменной информацией и контролем за соблюдением их требований могут появиться на дорогах в России. Это поможет штрафовать водителей, которые не соблюдают скоростные ограничения, действующие в условиях низкой видимости или гололедицы, сообщает портал Autonews со ссылкой на представителей компании - автора разработки "Технологии распознавания".Новая технология предназначена для контроля скорости на магистралях при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице, пишет издание. Сейчас такую функцию выполняют стационарные знаки, сопровождаемые табличками с изображением грозовых туч, несоблюдение их требований никак не наказывается.Новый комплекс включает в себя динамические дорожные знаки, корректирующие информацию об ограничениях скоростного режима, а также схему комплексов видеофиксации. В зависимости от погодных условий на табло будут транслировать соответствующие знаки ограничения скорости. Первые две камеры будут фиксировать автомобиль при приближении к арке с табло: комплекс замерит его скорость и сделает снимок, на который также попадут знаки переменной информации.В случае, если водитель не снизит скорость при проезде через комплекс, это зафиксирует вторая камера. "Если водитель не отреагирует заранее и не снизит скорость, это зафиксирует устройство. Камеры могут стоять уже через 30-50 м после арки - ведь автомобилисты должны заранее притормаживать перед знаком, не применять экстренное торможение", - сообщил представитель компании Сергей Кусов.