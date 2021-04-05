Следственный отдел по Собинскому району не комментирует обстоятельства произошедшего.

В Собинском районе после жестокого избиения умер 22-летний парень. По наших коллег из «ProГорода», трагедия произошла в конце марта.Двое парней, один из которых несовершеннолетний, избили оппонента до состояния комы. Произошло это в тот момент, когда один из участников конфликта начал избивать свою девушку. Максим, так звали пострадавшего, решил заступиться за неё, но в результате его самого жестоко избили.Предположительно, ЧП произошло в Лакинске. Очевидцы происшествия рассказывают, что его избивали несколько раз. Одна из девушек вызвала скорую помощь, на которой потерпевшего увезли в реанимацию, но спасти его жизнь врачи не смогли. Первого апреля 22-летний парень умер.Следственный отдел по Собинскому району не комментирует обстоятельства произошедшего.О погибшем известно, что в 20-х числах марта он вернулся из армии.