Вода поднялась над уровнем моста на 40 сантиметров.

Участок автомобильного моста местного значения подтоплен возле населенного пункта Чижово Собинского района, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Перелив произошел из-за подъема уровня воды в реке Колокше. Вода поднялась над уровнем моста на 40 сантиметров. Ширина подтопленного участка составляет 15 метров.По данным регионального управления МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено. Движение по мосту закрыли, плечо объезда составляет шесть километров.По состоянию на 5 апреля, во Владимирской области не зарегистрировано подтоплений, влияющих на жизнедеятельность.