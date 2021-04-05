Видео жесткой аварии ПАЗа с большегрузом появилось в соцсетях. От удара автобус буквально разорвало. Момент ДТП, которое произошло в конце марта под Ковровом, попал на видеорегистратор

Видео жесткой аварии ПАЗа с большегрузом появилось в соцсетях. От удара автобус буквально разорвало. Момент ДТП, которое произошло в конце марта под Ковровом, попал на видеорегистратор очевидца. Он ехал навстречу ПАЗу. На узкой трассе автобус занесло и развернуло. В этот момент его протаранил встречный грузовик. Заднюю часть автобуса разорвало, как бумагу. Общественный транспорт двигался с