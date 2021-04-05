Видео жесткой аварии ПАЗа с большегрузом появилось в соцсетях. От удара автобус буквально разорвало. Момент ДТП, которое произошло в конце марта под Ковровом, попал на видеорегистратор
<a href="https://33live.ru/novosti/05-04-2021-v-socsetyax-poyavilos-video-stolknoveniya-avtobusa-s-bolshegruzom-pod-kovrovom.html" target="_blank">В соцсетях появилось видео столкновения автобуса с большегрузом под Ковровом</a> - Видео жесткой аварии ПАЗа с большегрузом появилось в соцсетях. От удара автобус буквально разорвало. Момент ДТП, которое произошло в конце марта под Ковровом, попал на видеорегистратор
[url=https://33live.ru/novosti/05-04-2021-v-socsetyax-poyavilos-video-stolknoveniya-avtobusa-s-bolshegruzom-pod-kovrovom.html]В соцсетях появилось видео столкновения автобуса с большегрузом под Ковровом[/url] - Видео жесткой аварии ПАЗа с большегрузом появилось в соцсетях. От удара автобус буквально разорвало. Момент ДТП, которое произошло в конце марта под Ковровом, попал на видеорегистратор