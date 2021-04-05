Трактор провалился под лед на реке в минувшую субботу в поселке садовый Суздальского района, сообщают в соцсетях. Груженый силосом трактор улетел с дороги в водоем, пробил лед и ушел под

Трактор провалился под лед на реке в минувшую субботу в поселке садовый Суздальского района, сообщают в соцсетях. Груженый силосом трактор улетел с дороги в водоем, пробил лед и ушел под воду. Об этом происшествии в ГИБДД информации нет. Вероятно, участники и очевидцы аварии сотрудников ДПС не вызывали. Как пишут в соцсетях очевидцы, трактор ехал с