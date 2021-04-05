Машину доставали краном. Данных о пострадавших нет.
В посёлке Садовый Суздальского района под лёд провалился трактор с навозом. Об этом рассказали жители региона в социальных сетях.
Груженая силосом машина улетела с дороги в реку и ушла под воду.
В ГИБДД Владимирской области обращений по указанному факту не поступало.
Как сообщают очевидцы, трактор ехал с горки. В определённый момент прицеп опрокинулся, груз разлетелся по дороге, а транспортное средство вылетело с проезжей части.
Машину доставали краном. Данных о пострадавших нет.