Машину доставали краном. Данных о пострадавших нет.

В посёлке Садовый Суздальского района под лёд провалился трактор с навозом. Об этом рассказали жители региона в социальных сетях.Груженая силосом машина улетела с дороги в реку и ушла под воду.В ГИБДД Владимирской области обращений по указанному факту не поступало.Как сообщают очевидцы, трактор ехал с горки. В определённый момент прицеп опрокинулся, груз разлетелся по дороге, а транспортное средство вылетело с проезжей части.Машину доставали краном. Данных о пострадавших нет.