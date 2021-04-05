28-летний местный житель признан виновным в разбое. Нападении в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для здоровья.

28-летний местный житель признан виновным в разбое. Нападении в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для здоровья.Судом установлено, что 10 ноября 2020 года 18-летний молодой человек в дневное время возвращался домой из образовательного учреждения после учебы. Он обогнал мужчину, идущего с малолетним ребенком и подростком.Мужчина спросил у молодого человека время, посмотрев в своем мобильном телефоне, он ответил на его вопрос и пошел дальше. Но этот момент мужчина догнал его, преградил путь и потребовал отдать ему мобильный.Получив отказ, злоумышленник достал пневматический пистолет, и стал угрожать потерпевшему. Опасаясь угрозы выстрела, молодой человек отдал телефон. И обещал убить потерпевшего, если тот расскажет об обстоятельствах произошедшего кому-либо.Придя домой, пострадавший сразу сообщил о произошедшем в полицию. В ходе оперативных мероприятий местонахождение Т. установлено в тот же день. Вину подсудимый признал частично, не признавал высказывание угроз в виде выстрела в потерпевшего.Вместе с тем, его вина доказана в полном объеме, сообщила облпрокуратура.Суд согласился с предложенным государственным обвинителем видом наказания и назначил обвиняемому 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.