Во Владимире 53-летний мужчина приговорён к 8 годам колонии за убийство 73-летней матери. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. В ноябре 2020 года в одном из домов ..

Во Владимире 53-летний мужчина приговорён к 8 годам колонии за убийство 73-летней матери. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В ноябре 2020 года в одном из домов на Нижней Дуброве пенсионерка в очередной раз поссорилась с сыном из-за его пьянства.Мужчина не выдержал критики начал бить мать. Он толкнул её в спину, жертва ударилась об угол шкафа и упала. Уже лежачую потерпевшую он добивал ногами. От полученной черепно-мозговой травмы пожилая женщина скончалась на месте.В результате суд назначил владимирцу 8 лет колонии строгого режима.