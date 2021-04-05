Происходит быстрое таяние снега по берегам реки Нерль и попадание различных загрязняющих веществ в водоисточник.

«» предупреждает жителей областного центра, что наступил паводковый период. В этот период происходит быстрое таяние снега по берегам реки Нерль и попадание различных загрязняющих веществ в водоисточник. В связи с чем могут наблюдаться краткосрочные отклонения по показателям запаха и привкуса, особенно при контакте с горячей водой.Нарушений технологических режимов на станции водоочистки нет, поступающая на станцию вода проходит все необходимые ступени очистки и обеззараживания. В паводковый период контроль за качеством подготавливаемой воды и направляемой потребителю осуществляется в усиленном режиме.