В связи с отсутствием лекарственного обеспечения у ребенка обострился обструктивный бронхит.

Департамент здравоохранения Владимирской области несколько месяцев не покупал жизненно важные лекарства ребенку с редким заболеванием.Суздальская межрайонная прокуратура установила, что несовершеннолетняя страдает редким (орфанным) заболеванием и является ребенком-инвалидом. По жизненным показаниям в 2011 году ребенку назначено лекарственное средство «Пульмозим».Последний раз пациентка им обеспечена в начале декабря 2020 года. В дальнейшем, в связи с отсутствием лекарственного обеспечения у ребенка обострился обструктивный бронхит, и он находился на стационарном лечении в Российском научно-исследовательском институте им. М.И. Пирогова.В указанном медицинском учреждении подтверждена необходимость применения несовершеннолетней препарата «Пульмозим», который замене не подлежит.Вместе с тем с 10 февраля 2021 года по настоящее время ребенок лекарство не получает, стоимость месячного курса составляет около 120 тыс. рублей.В связи с этим межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать департамент здравоохранения Владимирской области обеспечивать ребенка-инвалида за счет средств областного бюджета лекарственным препаратом в назначенном объеме и до момента его отмены врачами. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.Напомним, что люди с нового года остаются без жизненно-необходимых препаратов. на отсроченном обслуживании в аптеках лежало около 4 тысяч рецептов. При том, что также людям многократно просто отказывали в выписке препаратов.19 марта - глава облздрава. Она сама написала заявление об уходе. "Ситуация с льготным лекарственным обеспечением уже выравнивается, я сделала всё возможное для урегулирования этой ситуации со своей стороны и не бросила департамент здравоохранения в достаточно сложное время", - отметила она.