Главное управление МЧС России информирует об обстановке по паводку на территории Владимирской области.
Главное управление МЧС России информирует об обстановке по паводку на территории Владимирской области.
Наблюдение за гидрологической обстановкой осуществляется с использованием 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек. сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.
Находится на контроле ситуация с подтоплением моста на реке Колокша у д. Чижово Собинского района. Ширина подтопленного участка составляет 15 метров, глубина – 40 см. Ограничено дублирующее сообщение по автомобильной дороге местного значения с населенными пунктами Чижово, Бузаково, Яковлево и Тетерино.
Инфраструктура данных населенных пунктов не нарушена, плечо объезда предусмотрено через д. Юрино (на удаленности 3 км), и составляет 6 км. Проведение эвакуационных мероприятий не требуется.
Кроме того, в ближайшие 3 дня из-за подъёма воды в реке Колокша прогнозируется перелив участка моста местного значения у д. Юрино Собинского района Проведение эвакуационных мероприятий не требуется. В случае необходимости имеется объездной путь через Одерихино, плечо объезда составит 16 км.
Также в настоящее время прогнозируется выход в пойму реки Серой в Александровском районе и выход в пойму реки Нерли Суздальского района. Если прогноз оправдается, может возникнуть угроза подтопления приусадебных участков.
А в городе Вязники по состоянию на 5 апреля начаты работы по снятию аппарелей с понтонного моста через Клязьму. Таким образом прекращено движение автотранспорта, мост переведён в пешеходный режим.
По прогнозам, ожидается непростая паводковая обстановка. Во второй-третьей декадах апреля ожидается повышение уровней до максимальных значений.
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