Главное управление МЧС России информирует об обстановке по паводку на территории Владимирской области.

Главное управление МЧС России информирует об обстановке по паводку на территории Владимирской области.Наблюдение за гидрологической обстановкой осуществляется с использованием 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек. сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Находится на контроле ситуация с подтоплением моста на реке Колокша у д. Чижово Собинского района. Ширина подтопленного участка составляет 15 метров, глубина – 40 см. Ограничено дублирующее сообщение по автомобильной дороге местного значения с населенными пунктами Чижово, Бузаково, Яковлево и Тетерино.Инфраструктура данных населенных пунктов не нарушена, плечо объезда предусмотрено через д. Юрино (на удаленности 3 км), и составляет 6 км. Проведение эвакуационных мероприятий не требуется.Кроме того, в ближайшие 3 дня из-за подъёма воды в реке Колокша прогнозируется перелив участка моста местного значения у д. Юрино Собинского района Проведение эвакуационных мероприятий не требуется. В случае необходимости имеется объездной путь через Одерихино, плечо объезда составит 16 км.Также в настоящее время прогнозируется выход в пойму реки Серой в Александровском районе и выход в пойму реки Нерли Суздальского района. Если прогноз оправдается, может возникнуть угроза подтопления приусадебных участков.А в городе Вязники по состоянию на 5 апреля начаты работы по снятию аппарелей с понтонного моста через Клязьму. Таким образом прекращено движение автотранспорта, мост переведён в пешеходный режим.По прогнозам, ожидается непростая паводковая обстановка. Во второй-третьей декадах апреля ожидается повышение уровней до максимальных значений.Фото