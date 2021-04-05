53-летний местный житель признан виновным в причинении тяжких телесных причинении, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

53-летний местный житель признан виновным в причинении тяжких телесных причинении, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.Судом установлено, что 20 ноября 2020 года в дневное время в одной из квартир на улице Нижняя Дуброва произошла ссора между ним и его 73-летней матерью, в ходе которой он умышленно нанес ей удар рукой в голову. А после этого толкнул ее в спину, отчего последняя упала на пол, ударившись лобной частью головы о дверной косяк и угол шкафа. Лежащую на полу пожилую женщину сын продолжил бить по голове ногами. Потерпевшей причинена закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком головного мозга и повлекшая ее смерть.Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил К. наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Судом в качестве смягчающих наказания обстоятельств учтена явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Приговор в законную силу не вступил.Фото