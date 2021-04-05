Во Владимире мужчина жестоко избил родную мать. От побоев пожилая женщина скончалась. Эта жуткая история произошла в одном из домов на Нижней Дуброве 20 ноября 2020 года. Как установил суд,

Во Владимире мужчина жестоко избил родную мать. От побоев пожилая женщина скончалась. Эта жуткая история произошла в одном из домов на Нижней Дуброве 20 ноября 2020 года. Как установил суд, 53-летний мужчина поссорился со своей 73-летней матерью. Одними словами злоумышленник не ограничился, он ударил по голове родного человека, а затем толкнул в спину. Женщина упала