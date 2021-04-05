На Пекинке около 4.30 утра разбилась Тойота Камри. Без пострадавших не обошлось. Авария произошла 5 апреля во Владимире на улице Лакина возле дома номер 141в. По предварительной информации

На Пекинке около 4.30 утра разбилась Тойота Камри. Без пострадавших не обошлось. Авария произошла 5 апреля во Владимире на улице Лакина возле дома номер 141в. По предварительной информации полиции, водитель Камри 1991 года рождения двигался в сторону Москвы и в какой-то момент врезался в разделительный отбойник. От удара автомобиль выбросило на обочину. Судя по фото