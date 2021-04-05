а. Губернатор Владимир Сипягин вручил юбиляру подарок от администрации области – сертификат на 1,5 млн рублей на покупку музыкальных инструментов.

Почётному гражданину Владимирской области, основателю, художественному руководителю и дирижёру хоровой капеллы мальчиков и юношей Эдуарду Маркину исполнилось 80 лет.Во Владимире состоялся концерт коллектива, приуроченный к юбилею маэстро, на котором с юбилеем его поздравили первые лица региона. Губернатор Владимир Сипягин вручил юбиляру подарок от администрации области – сертификат на 1,5 млн рублей на покупку музыкальных инструментов.Эдуард Маркин родился 4 апреля 1941 года в Воронеже. Хормейстерскую деятельность начал в 16 лет. По окончании Новосибирской государственной консерватории имени Глинки работал преподавателем дирижёрско-хоровых дисциплин в Барнаульском музыкальном училище. С 1973 года живёт во Владимире. В 1974 году создал и возглавил камерный хор, а в 1986 – Владимирскую капеллу мальчиков.Эдуард Митрофанович – народный артист России, заслуженный деятель искусств, профессор, почётный гражданин Владимира. Создатель Центра хоровой музыки, инициатор четырёх Всесоюзных фестивалей русской хоровой музыки имени С.И. Танеева.Эдуард Маркин награждён медалью Президента Российской Федерации за вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.