Автобус 23 маршрута во Владимире попал в аварию рядом с ДТЮ. ДТП произошло 5 марта около 17:00. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях. Автобус столкнулся с автомобилем Лэнд

Автобус 23 маршрута во Владимире попал в аварию рядом с ДТЮ. ДТП произошло 5 марта около 17:00. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях. Автобус столкнулся с автомобилем Лэнд Крузер. В ГИБДД пока подробностей аварии нет. Судя по фото, машин столкнулись лоб в лоб. Впрочем, как сообщает Госавтоинспекция, пострадавших в ДТП нет.