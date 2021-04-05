Из-за половодья вода из Нерлинского водозабора, которая поступает во Фрунзенский и Октябрьский районы, может приобрести специфический запах и вкус. Об этом предупреждают во

Из-за половодья вода из Нерлинского водозабора, которая поступает во Фрунзенский и Октябрьский районы, может приобрести специфический запах и вкус. Об этом предупреждают во “Владимирводоканале”. Впрочем, тут же оговариваются, что нарушений в работе станции водоочистки нет – вода очищается и обеззараживается в полном объеме. В настоящее время наступил паводковый период, когда происходит быстрое таяние снега по