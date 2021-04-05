В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.По версии следствия, 26 марта в Собинке обвиняемый совместно со своим знакомым и двумя девушками распивали спиртные напитки. В какое-то время на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого юноша стал наносить удары руками, ногами по голове и телу 21-летнего потерпевшего, а также нанес один удар табуретом ему по голове.От полученных телесных повреждений молодой человек скончался через несколько дней в Собинской районной больнице.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления молодой человек признал, в содеянном раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.