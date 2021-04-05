Под воду может уйти мост у деревни Юрино Собинского района. В МЧС продолжают следить за ситуацией с паводком. Напомним, уже оказалась затоплена переправа через реку Колокша близ деревни

Под воду может уйти мост у деревни Юрино Собинского района. В МЧС продолжают следить за ситуацией с паводком. Напомним, уже оказалась затоплена переправа через реку Колокша близ деревни Чижово. Теперь тревожное ведомство сообщает, что в ближайшие три дня из-за подъема воды все в той же реке Колокша под воду может уйти часть моста местного значения