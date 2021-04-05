Размер ежемесячной стимулирующей выплаты – более 8300 рублей.

Размер ежемесячной стимулирующей выплаты – более 8300 рублей. Она положена немедицинскому персоналу медучреждений, который ежедневно выполняет свои функциональные обязанности в инфекционных отделениях в непосредственной близости с ковид-пациентами. Эти выплаты также предоставляются работникам, которые задействованы в устранении аварийных ситуаций и технических неполадок в «красной зоне».В настоящее время в региональной системе здравоохранения насчитывается 135 работников из числа немедицинского персонала, отвечающих этим критериям. Все они трудятся в 16 государственных медицинских учреждениях, где развёрнуты инфекционные госпитали. Общий объём финансирования стимулирующих выплат – свыше 8,8 млн рублей.