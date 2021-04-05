За весь период пандемии в регионе скончались 1013 пациентов с подтвержденным диагнозом.

За минувшие сутки во Владимирской области подтверждено 69 новых случаев коронавируса , сообщается на федеральном портале «СтопКоронавирус».Из них - 18 во Владимире, по 7 - в Муромском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах, по 5 - в Суздальском и Александровском, 4 - в Киржачском, по 3 - в Петушинском, Меленковском и Кольчугинском районах. Двое человек заразились ковидом в Собинском, по 1 - в Судогодском, Юрьев-Польском, Селивановском, Вязниковском, Гороховецком и Камешковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала 2020 года в регионе зарегистрировано 30 327 человек, заразившихся коронавирусом. Из них 27 413 человек выздоровели. За минувшие сутки после лечения от коронавируса выписаны 72 жителя Владимирской области.За весь период пандемии в регионе скончались 1013 пациентов с подтвержденным диагнозом. Четыре человека с коронавирусом умерли за сутки.