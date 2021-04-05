Художник-мыслитель, картины которого скрывают множество сюрпризов. Во Владимире открылась выставка акварели памяти Георгия Кима. Он ушёл из жизни в 2007 году, оставив огромное творческое

Художник-мыслитель, картины которого скрывают множество сюрпризов. Во Владимире открылась выставка акварели памяти Георгия Кима. Он ушёл из жизни в 2007 году, оставив огромное творческое наследие. Его работы наполнены особой философией, чтобы понять, их нужно неторопливо рассматривать и размышлять. Елена Ким, вдова художника Ведь это непросто гранаты, вокруг горы, а в самих гранатах, видите, влюблённые целуются,